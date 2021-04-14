Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı
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Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Sağlık

Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

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Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Yeni Mahalle Şehit Ateşe Ertuğrul Mor Caddesi üzerindeki 4 katlı 8 daireli bir apartmanda birden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartman 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 13 Nisan günü saat 21.00'de başlayan karantina, 23 Mart günü saat 21.00'de sona erecek.

Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı
Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı
Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı
Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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