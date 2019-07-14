Karabük'te 32 sürücüye 9 bin 327 lira ceza

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 32 sürücüye 9 bin 327 lira ceza yazıldı.

Karabük-Safranbolu çevre yolunda sabah saatlerinde yapılan radarlı hız denetimi kapsamında hız kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 32 sürücüye 9 bin 327 lira ceza yazıldı. 2,5 saat süren denetimde ayrıca kasksız motosiklet kullanan bir sürücü ile araç muayenesi olmayan 4 sürücüye de cezai işlem uygulandı. Otomobillerde 82 kilometre hız limiti olan yolda 101 kilometre ile hız ihlali yapan İbrahim Ö.(67), kendisine ceza yazılacağını söyleyen polise 90 kilometre hızla gittiğini ileri sürdü. Polis memuru hız ihlalinin görüntüsünün mevcut olduğunu yine de mahkemeye itiraz edebilme hakkının olduğunu hatırlatırken, İbrahim Ö., Görüntü yanlış yapabilir. İnsanda yapıyor, makine yapmaz mı İtirazımı yapacağım. dedi. İbrahim Ö., ceza tutanağını imzaladıktan sonra yoluna devam etti.

Kaynak: DHA