Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda? kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?
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Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda? kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?

25.11.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:05
Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda? kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Karabağ ile Sivasspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Tevfik Behramov Stadyumu, Bakü'da oynanacak. Peki, Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda? kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Karabağ-Sivasspor Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karabağ-Sivasspor Maçı 20:55'de başlayacak.

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