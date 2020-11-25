Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda? kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?
25.11.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:05
Karabağ ile Sivasspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Tevfik Behramov Stadyumu, Bakü'da oynanacak. Peki, Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda? kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?
KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Karabağ-Sivasspor Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karabağ-Sivasspor Maçı 20:55'de başlayacak.