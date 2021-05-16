Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu'nun Doğu ve Batı Hereke, Batı ve Doğu İzmit kavşaklarını 17 Mayıs saat 05.00'e kadar araç giriş-çıkışına kapattı.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım, Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometreleri Kalyoncu Üniversitesi mevkisinde köprülü kavşak yapım, İspir-İkizdere yolunun 6-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gediz-Uşak yolunun 0-19. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çekerek Çevre yolunun 17-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması nedeniyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin ayrımı-Bismil-Batman yolunun 32-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 26-47. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolasıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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