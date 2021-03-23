Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

23.03.2021 08:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:28
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Turgutlu-Salihli yolunun Ankara istikameti 46-47. kilometrelerinde üst geçit genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla yol araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-27 ve 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 45-47. kilometrelerindeki (Bafra şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun (Soğanlı Geçidi) 63. kilometresindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım yolun 48-65. kilometrelerindeki servis yolundan tek şerit halinde kontrollü sağlanıyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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