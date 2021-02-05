Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşakları İzmir istikametindeki Orhangazi Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere viyadüğünde derz bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli'nde araç sayım kalibrasyonu ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünelin İzmir-Manisa yönündeki tüpü bugün 10.00-17.00, Manisa-İzmir istikametindeki tüpü de yarın 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak sürücüler dağ yoluna yönlendirilecek.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala alt geçidi) çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki toprak işleri nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 83. kilometresinde Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nın (Batı çevre yolu başlangıcı) Hurma Mahallesi Konyaaltı Sahil yolu (Akdeniz Bulvarı) istikameti geliş-gidiş köprüleri ile Konyaaltı Sahil yolu Kemer istikameti köprü yaklaşımları genleşme derzleri onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatıldı.
Bartın-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki tünellerdeki (Adagül ile Seyitler-2 tünelleri ve güzergahlarında) aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya