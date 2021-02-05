Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşakları İzmir istikametindeki Orhangazi Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere viyadüğünde derz bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli'nde araç sayım kalibrasyonu ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünelin İzmir-Manisa yönündeki tüpü bugün 10.00-17.00, Manisa-İzmir istikametindeki tüpü de yarın 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak sürücüler dağ yoluna yönlendirilecek.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı (Bala alt geçidi) çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki toprak işleri nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 83. kilometresinde Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nın (Batı çevre yolu başlangıcı) Hurma Mahallesi Konyaaltı Sahil yolu (Akdeniz Bulvarı) istikameti geliş-gidiş köprüleri ile Konyaaltı Sahil yolu Kemer istikameti köprü yaklaşımları genleşme derzleri onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

Bartın-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki tünellerdeki (Adagül ile Seyitler-2 tünelleri ve güzergahlarında) aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya