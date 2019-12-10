Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları, Akçakoca-Düzce yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Arhavi-Hopa yolunun 8-10. kilometrelerindeki Arhavi Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 43-45. kilometrelerindeki Çayeli Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme, Bursa-Karacabey yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bodrum-Milas yolunun 21-24. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle bugün 08.00'den itibaren yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı çift yönlü olarak Torba Kavşağı-Yalı istikameti, Kızılağaç yolundan gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58. kilometrelerindeki üstyapı onarım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.