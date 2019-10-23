Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 15-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 0-5, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51, Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Erzurum-Karlıova yolunun 24-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.