Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Reşadiye-Niksar yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pozantı-Tarsus devlet yolunun 49-50. kilometreleri (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Gelibolu-Keşan devlet yolunun 38-39. kilometreleri (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Menemen-Aliağa yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesi yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan nedeniyle 26-31. kilometrelerde ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde yol üstyapısında meydan gelen bozulmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karabük-Çankırı il sınırı-Kurşunlu-Ilgaz yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ilgaz-Kurşunlu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Araklı-Dağbaşı-Bayburt yolunun 3-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle muhtelif kesimlerde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Turgutreis-Bodrum yolunun 8-9. kilometrelerindeki Yahşi Kavşağı'nda istinat duvarı çökmesi nedeniyle Bodrum yönünde trafik akışı tek şeritten, kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA