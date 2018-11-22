Kara Yollarında Durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola geçiş yapıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir-Bursa yolunun 5-7. kilometrelerinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında Susurluk Kavşağı Alt Geçit Köprüsü yapımı çalışmaları nedeniyle iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 34-37. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Ankara istikametinde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan gerçekleştiriliyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Konya-Seydişehir yolunun 12-74., Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.
Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.