Kara saplanan araçtakilerin yardımına Başkan Pekmezci ve ekibi yetişti

Bayburt'ta kayarak yoldan çıkan ve kara saplanarak mahsur kalan araçtakilerin yardımına o esnada güzergahtan geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve ekibi yetişti.

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta kayarak yoldan çıkan ve kara saplanarak mahsur kalan araçtakilerin yardımına o esnada güzergahtan geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve ekibi yetişti.

Bayburt'ta ağır kış şartları etkisini artırdı. Kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakırken gece en düşük hava sıcaklığı merkezde sıfırın altında 17, yüksek kesimlerde ise 28 derece olarak kaydedildi.

Bayburt merkezde belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları devam ederken köy yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri 46 araç 80 personel ile kış şartları ile mücadeleyi sürdürüyor.

Bugün sabah saatlerinde cezaevi istikametinde buzlanan yolda kayan bir otomobil kara saplandı. Mahsur kalan otomobil sürücüsü ve yanındakilerin yardımına Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve ekibi yetişti. Kara saplanan otomobil Başkan Pekmezci'nin de yardımıyla itilerek saplandığı yerden çıkarıldı. Araçtaki vatandaşlar yardımlarından ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Başkan Hükmü Pekmezci'de, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

'Çığ uyarısı'

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

'Buzlanma ve don uyarısı'

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Bayburt, Erzurum ve Kars'ta 17, Ağrı'da 31, Iğdır'da 10, Ardahan'da 14, Erzincan ve Tunceli'de 12 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklılar ise sıfırın altında; Bayburt'ta 8, Erzincan ve Tunceli'de 4, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 7, Iğdır'da 1, Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri