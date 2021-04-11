Kar yağışından görüntüler Karla kaplanan alanlar Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması Çiçek açan ağaçların beyaza bürünmesi Niğde'de kar yağışı etkili oluyor NİĞDE - Niğde'de etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.
Kar yağışından görüntüler
Karla kaplanan alanlar
Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması
Çiçek açan ağaçların beyaza bürünmesi Niğde'de kar yağışı etkili oluyor
NİĞDE - Niğde'de etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.
Niğde'de de dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kentte çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav