Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Kar yağışından görüntüler Karla kaplanan alanlar Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması Çiçek açan ağaçların beyaza bürünmesi Niğde'de kar yağışı etkili oluyor NİĞDE - Niğde'de etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Kar yağışından görüntüler

Karla kaplanan alanlar

Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışması

Çiçek açan ağaçların beyaza bürünmesi Niğde'de kar yağışı etkili oluyor

NİĞDE - Niğde'de etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Niğde'de de dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kentte çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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