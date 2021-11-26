Kar yağışı etkili oldu
Karla oynayan öğrenciler Kentin çeşitli noktalarından kar görüntüsü Karla kaplı araçlar Karla kaplı ağaçlar Kar küreme çalışması yapanlar ARDAHAN - Ardahan'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
ARDAHAN (AA) - Karla oynayan öğrenciler
Kentin çeşitli noktalarından Kar görüntüsü
Karla kaplı araçlar
Karla kaplı ağaçlar
Kar küreme çalışması yapanlar ARDAHAN - Ardahan'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı yüzünden bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
İl merkezini tamamen kaplayan karın kalınlığı 12 santimetreye ulaştı.