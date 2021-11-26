Kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN (AA) - Karla oynayan öğrenciler

Kentin çeşitli noktalarından Kar görüntüsü

Karla kaplı araçlar

Karla kaplı ağaçlar

Kar küreme çalışması yapanlar ARDAHAN - Ardahan'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı yüzünden bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İl merkezini tamamen kaplayan karın kalınlığı 12 santimetreye ulaştı.