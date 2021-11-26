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Kar yağışı etkili oldu

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Karla oynayan öğrenciler Kentin çeşitli noktalarından kar görüntüsü Karla kaplı araçlar Karla kaplı ağaçlar Kar küreme çalışması yapanlar ARDAHAN - Ardahan'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

ARDAHAN (AA) - Karla oynayan öğrenciler

Kentin çeşitli noktalarından Kar görüntüsü

Karla kaplı araçlar

Karla kaplı ağaçlar

Kar küreme çalışması yapanlar ARDAHAN - Ardahan'da dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı yüzünden bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

İl merkezini tamamen kaplayan karın kalınlığı 12 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti

Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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