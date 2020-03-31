KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLERİ (1)
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR /İSTANBUL DHA KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
31.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:12
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA
KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor.
Görüntü Dökümü-----Güvenlik kamera görüntüleri-Şüphelinin düşmesi-Arkadaşının onu kaldırması-KaçışlarıAKTÜELOlay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA