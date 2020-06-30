HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 391,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
30.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:38

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 391,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 391,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 390,50 390,70 391,00 391,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.574,00 2.595,00 2.577,00 2.598,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 356,00 360,00 356,50 360,50
Lira(Tam) Ziynet 2.515,00 2.535,00 2.518,00 2.538,00
Yarım Ziynet 1.257,00 1.267,00 1.259,00 1.269,00
Çeyrek Ziynet 629,00 634,00 630,00 635,00

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Ekonomi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Ekonomi
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi Ekonomi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce Ekonomi
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı Ekonomi
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı Ekonomi
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Özlem Zengin Donald Trump Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Buse Varol Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Çocuk Karar Futbolcu
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 18:03:37. #1.14#
title