Kapaklı Şehidini Uğurladı.
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Kapaklı Şehidini Uğurladı.

Kapaklı Şehidini Uğurladı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kapaklı Karaağaç mahallesinde ikamet eden Mardin Nusaybin'de vatani görevini yerine getirirken şehit düşen kardeşimiz Piyade Er Rıdvan SAĞDIÇ düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kapaklı Karaağaç mahallesinde ikamet eden Mardin Nusaybin'de vatani görevini yerine getirirken şehit düşen kardeşimiz Piyade Er Rıdvan SAĞDIÇ düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şedimiz Rıdvan SAĞDIÇ'a Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun Kapaklı.

Kaynak: Habermetre

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