Kapaklı'da vatandaşlara maske ve kolonya dağıtıldı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.

Vatandaşlarla sohbet ederek sosyal mesafeyi korumaları yönünde tavsiyelerde bulunan Başkan Çetin, "Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün de işlerine giden emekçi vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtımında bulunduk. Kentimizi mümkün olduğunca bu salgından korumak için çalışıyoruz. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.

Vatandaşlar da, koronavirüs önlemlerine uygun davranmaya gayret ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA