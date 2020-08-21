Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli
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Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 5 ayın ardından 22 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde havalanacak olan sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli
21.08.2020 21:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:45

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 5 ayın ardından 22 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde havalanacak olan sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya bölgesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayının ikinci haftasından itibaren iptal edilen sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü itibarıyla yeniden yapılacağı açıklanmıştı. Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balon firmaları tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlıkların tamamlanmasının ardından 22 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir'de beklenilen aşırı rüzgar nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon turları iptal edildi.

Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının 23 Ağustos Pazar günü yapılması bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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