Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı
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Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı

24.11.2020 09:32 | Son Güncelleme: 24.11.2020 09:37

- Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı Öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gökyüzünde kutladı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sıcak hava balonuna binen öğretmenler günlerini gökyüzünde kutlamanın...

- Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı

Öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gökyüzünde kutladı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sıcak hava balonuna binen öğretmenler günlerini gökyüzünde kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kapadokya Bölgesinde faaliyet gösteren Voyager Balloons öğretmenler için balon turu düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonlarıyla peribacalarını ve bölgenin eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşayan öğretmenlerin mutlulukları görülmeye değerdi. Bölgede balon turuna katılan Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Nur Yekda Arslan; "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eşsiz bir deneyim yaşamış olduğumuz için mutluyuz" dedi. Arslan, "Eğitime ve eğitimciye her zaman destek olan Voyager Balloonsa bize böylesine güzel bir eşsiz deneyim yaşattığı için çok teşekkür ederim. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ürgüp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Hakan Dönmez ise açıklamasında, "Bu eşssiz duyguyu bize yaşattığı için Voyager Balloonsa çok teşekkür ederiz. Öğretmenle Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Voyager Balloons sahibi Halis Aydoğan ise açıklamasında "Öğretmenlerimize küçük bir hediye vermek istedik ve bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi. Aydoğan, "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Yaklaşık 10 yıldır devam ettirdiğimiz bu güzelliği bu yıl kendi ürettiğimiz yerli balonumuz ile öğretmenlerimizi Öğretmenler Gününde misafir ederek gerçekleştiriyoruz. Bunun da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenlerimize küçük bir hediye vermek istedik. Bundan dolayı da çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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