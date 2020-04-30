Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan açıklama geldi Kanseri nükseden ve yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

'TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR'

Uğur, şu ifadeleri kullandı: Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle,



