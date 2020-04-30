Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan açıklama geldi
Kanseri nükseden ve yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
30.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:44
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
'TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR'
Uğur, şu ifadeleri kullandı: Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle,
Kaynak: Snob Magazin