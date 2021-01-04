Kanarya Adaları'na düzensiz göçte listenin başında Faslılar yer alıyor
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Kanarya Adaları'na düzensiz göçte listenin başında Faslılar yer alıyor

04.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:20
Kanarya Adaları'na düzensiz göçte listenin başında Faslılar yer alıyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na 2020 yılı içinde gerçekleşen düzensiz göçte Fas vatandaşlarının birinci sırada yer aldığı duyuruldu.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na 2020 yılı içinde gerçekleşen düzensiz göçte Fas vatandaşlarının birinci sırada yer aldığı duyuruldu.

Fas'taki "Hes Press" internet sitesinin haberine göre, 2020'de Kanarya Adaları'na giden düzensiz göçmenlerin sayısı 23 bini geçti.

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, "2020'de oluşan göç dalgasının, 2006'dan bu yana yaşanan en büyük göçmen akımı olduğu" ifade edildi.

Adalara 2006'da 31 binden fazla düzensiz göçmenin geldiği hatırlatılan haberde, 2020'deki göç dalgasında ise ilk sırayı Faslıların aldığı, bunu sırasıyla Moritanya, Senegal ve Gambiya vatandaşlarının takip ettiği aktarıldı.

Cezayirliler, Balear Adaları'na göçte ilk sırada yer alıyor

Öte yandan 2020'de İspanya'ya bağlı Akdeniz'deki Balear Adaları Özerk Topluluğu'na giden düzensiz göçmen sayısının ise 16 bini aştığı belirtildi.

Söz konusu göçmenlerden 11 binden fazlasının Cezayirli olduğu duyuruldu.

Atlas Okyanusu'nda bulunan Kanarya Adaları ve Akdeniz'deki Balear Adaları, Kuzey Afrikalı ve Afrikalı düzensiz göçmenlerin yasa dışı göç için en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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