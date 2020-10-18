Kan kampanyasına destek
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Kan kampanyasına destek

18.10.2020 12:32 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:36
Kan kampanyasına destek

Malatya'nın Kale ilçesinde, Kızılay'ın başlattığı kan kampanyasına ilçe halkı destek verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde, Kızılay'ın başlattığı kan kampanyasına ilçe halkı destek verildi.

Kan kampanyasına destek için bir ünite kanı ilk olarak Kaymakam Abdulselam Bıçak verdi.

Kaymakam Abdulselam Bıçak, Kızılay'ın organize ettiği ve Kaymakamlığın desteklediği kan bağışı kampanyasına ilçe halkı da destek verdi. Kızılay'ın başlattığı kan kampanyası diğer ilçelerde de devam edecek. - MALATYA

Kan kampanyasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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