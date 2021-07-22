Kamyonet kasasında dans eden gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Kamyonet kasasında dans eden gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kamyonet kasasında dans eden gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Demirören Haber Ajansı / Hasan Alaybeyoğlu - Haberler | Güncel

ANTALYA Konyaaltı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasında 6 gencin müzik eşliğinde dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANTALYA Konyaaltı'nda seyir halindeki kamyonetin kasasında 6 gencin müzik eşliğinde dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda dün gece seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan 6 genç, müzik eşliğinde dans edip oynadı. Gençlerin, zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Çevredekilere aldırış etmeyen gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan, hem kendilerini hem de trafikte seyreden sürücüleri tehlikeye atan gençlerin görüntüleri tepki çekti.


Kamyonet kasasında dans eden gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kamyonet kasasında dans eden gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kamyonet kasasında dans eden gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Alaybeyoğlu

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