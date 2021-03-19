Kamyonet alev alev yandı
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Kamyonet alev alev yandı

19.03.2021 00:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:27

Kamyonet alev alev yandı Alev alan kamyonet hurdaya döndü Adıyaman'da, alev alev yanan bir kamyonet küle döndü.

Kamyonet alev alev yandı

Alev alan kamyonet hurdaya döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, alev alev yanan bir kamyonet küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu 20. kilometre yakınlarında yoldan çıkarak köy yoluna giren Ferhat A., idaresindeki 02 FE 856 plakalı Dacia marka kamyonet alev alarak yanmaya başladı. Aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında küle dönen araç hurda yığınına döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonet alev alev yandı
Kamyonet alev alev yandı
Kamyonet alev alev yandı
Kamyonet alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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