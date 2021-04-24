Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü
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Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Freni patlayan kamyon yan yattı.

Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü

Esenyurt'ta freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 2'si ağır 3 yaralı

Freni patlayan kamyon öne trafoya ardından trafo yanındaki bir kağıt toplayıcısına sonra da bir kreşin duvarına çarparak durdu

Yaralı arkadaşını teselli etmek için elinden tutup alnından alnından öptü

İSTANBUL - Esenyurt'ta freni patlayan su yüklü kamyon, önce trafoya ardından trafo yanındaki kağıt toplayıcısına ve son olarak bir kreşin duvarına çarparak durdu. Feci kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü ise sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı arkadaşını alnından öperek teselli etti.

Kaza saat 12.25'te Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ahmed Badadi yönetimindeki su yüklü 06 GA 0473 kamyonun freni patladı. Freni patlayan kamyon cadde üzerinde ilk önce bir elektrik trafosuna ardından da bu sırada orada bulunan bir kağıt toplayıcısına çarptı. Kamyon bir kreşin duvarına çarparak dururken, kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sürücü ve yanındaki bir yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarıldı.

Bir kişi kamyonda sıkıştı

Kamyon içerisinde bulunan üçüncü kişi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Murat Şahiyet'i çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada sürücü Ahmet Badadi, arkadaşını bir an olsun bile yalnız bırakmadı, onun elinden tutu. Yaralı Şahiyet yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Şahiyet ve yaralı kağıt toplayıcı hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşına teselli alnından öptü

Kaza sonrası araç içinde sıkışan arkadaşı Şahiyet'i bir an olsun bırakmayan sürücü Ahmed Badadi'nin, yaralı olarak çıkarılan arkadaşını teselli etmek için sedyeye taşınırken de yalnız bırakmayarak alnından öptü.

"Kornaya basarak aşağıya doğru geliyordu"

Öte yandan kazayı gören Bülent Ata isimli vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Fren boşaldı herhalde kornaya basarak aşağıya doğru geliyordu. Nalbur vardı köşede oraya girecekti direksiyonu çevirdi" dedi.

Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü
Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü
Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü
Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü
Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü
Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü
Freni patlayan kamyon yan yattı... Kamyonda sıkışan arkadaşını teselli için eli tutup, alnından öptü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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