Kamyon, Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara 41 730 plakalı demir yüklü kamyon çarptı.

KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Olay yerine polis, acil sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

Araçlara çarpan kamyon olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede terk edilmiş şekilde bulundu.