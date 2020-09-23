Kamu kurumlarında HES kodu uygulaması nedir? Kamu kurumlarında HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?
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Kamu kurumlarında HES kodu uygulaması nedir? Kamu kurumlarında HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

23.09.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:52
Kamu kurumlarında HES kodu uygulaması nedir? Kamu kurumlarında HES kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

HES kodu hangi kurumlarda istenecek? İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ile gönderdiği genelge ile kamu kurumlarına randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak HES kodu uygulaması getirileceğini bildirdi.Kamu kurumlarında HES kodu sorgulama...

HES kodu, koronavirüs sürecinde birçok alanda işlem yapmak için vatandaştan isteniyor. İçişleri bakanlığı alınan önlemlere bir yenisini daha ekleyerek, 81 ilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yığılmayı engellmek adına HES kodu sistemini uygulamay koydu. Hes kodu zorunluluğu ne zaman başlıyor?

KAMU KURUMLARINDA HES KODU UYGULAMASI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bütün kamu kurum ve kuruşlarının girişlerinde 'HES' kodu zorunlu hale getirildi. Girişte yığılmanın yaşanmaması amacıyla getirilen uygulama, personel girişi ile vatandaşların girişini de ayırdı. Kuruma giren herkes HES kodunu okutarak girmek zorunda. 'HES' kodu uygulaması cep telefonunda olanlar barkod okutarak içeri alınacak, Cep telefonu olmayan HES kodu alamamış vatandaşlar ise HES kodunu alarak içeri girebilecekler.

HES KODU ALMA EKRANI...

HES KODU ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın illere gönderdiği yazı ile kurumlara girişte istenecek HES kodu uygulaması 23 Eylül Çarşamba günü işleme konuldu. Böylelikle HES kodu bulunmayanlar kamu kurumlarına giremeyecek.

HES KODU SORGULAMA EKRANI...

HES KODU İSTENEN KAMU KURUMLARI

Valilik,

Kaymakamlıklar,

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü,

Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü,

İlçe Nüfus ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak HES kodu isteniyor olacak.

Kaynak: Haberler.com

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