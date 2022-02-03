Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü - Haberler Spor
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Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü

AA, Ahmet Emin Dönmez - Spor
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Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü

Kamerun'da sokaklar, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Kamerun ile Mısır arasında oynanacak yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü.

Kamerun'da sokaklar, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Kamerun ile Mısır arasında oynanacak yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de maçın oynanacağı Olembe Stadı'nın çevresinde toplanan futbolseverler, tezahüratlar yaparak dans etti.

Futbolseverler, başkent sokaklarını Kamerun'un renkleri olan kırmızı, yeşil ve sarıyla donattı.

Toplanan binlerce taraftar, mili takımlarının stada gelişini beklerken, vuvuzela sesleriyle başkent sokaklarını inletti.

Turnuvada bugün ev sahibi Kamerun ile Mısır, ikinci yarı final mücadelesinde TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı kazanacak ekip, ilk yarı final maçında Burkina Faso'yu 3-1 yenen Senegal ile finalde karşılaşacak.

Organizasyonda final mücadelesi, 6 Şubat Pazar günü oynanacak.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Spor

Kamerun, Afrika, Mısır, Spor, Haber

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