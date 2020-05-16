Kaman'da hayvan bakım evi ve alt yapı çalışmaları Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, yapımı süren Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, yapımı süren Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çolak, yaptığı yazlı açıklamada, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanacağı bakım evi ve rehabilitasyon merkezinin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Veteriner hekim ve ekibi, sahiplendirme ve doğal yaşam alanının bulunduğu hayvan bakım evinde sokak hayvanlarının daha sağlıklı, daha hijyenik ve modern bir ortamda yaşamını sürdüreceğini hatırlatan Çolak, çevre yerleşim merkezlerinden başıboş hayvanların Kaman'a bırakıldığını görenlerin 153 zabıta hattına bilgi vermelerini istedi.

Devlet Su İşleri tarafından 2011'de ilçede yapılan alt yapı ağındaki yağmur suyu kanalının temizlik çalışmalarının devam ettiğini de aktaran Çolak, şunları kaydetti:

"Kanal yapıldığı günden beri temizlik işleri aksatılmış. Belediyemiz ekiplerince Bahçelievler Mahallesinde bulunan 1660 metre uzunluğundaki kanalı temizlemeye başladık. Bu sayede ilçede kanalda su tıkanmaları olmayacak. Temizlik çalışması ile çevreye yayılan koku ve kirliliğin önüne geçmeyi, kanalın temizliğini ve kalıcılığını sağlamayı amaçlıyoruz. Kanalda çöp ve diğer atıkların oluşmaması için de ayrıca ekip oluşturduk. "

Kaynak: AA