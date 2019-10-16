Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren...

Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren...

Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir.

16.10.2019 19:39
Kalın:

Kalın: "Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et