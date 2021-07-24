Kahvehaneden çağrı yapıldı, kıspetini giyen çayıra koştu
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Kahvehaneden çağrı yapıldı, kıspetini giyen çayıra koştu

Kahvehaneden çağrı yapıldı, kıspetini giyen çayıra koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de en renkli bayram Acıpıyam ilçesinde yaşandı.

Denizli'de en renkli bayram Acıpıyam ilçesinde yaşandı. Mahalle kahvesinde bayram için toplananların güreş muhabbeti gerçeğe dönüştü. Kıspetini giyen mahalle sakinlerinden 50 pehlivan çayırlık alanda buluştu. Bayram tatili için mahallede olanlar, mahalle sakinleriyle sandalyesini alıp çayıra gelince Kırkpınar yağlı pehlivan görüntülerini aratmayan kareler ortaya çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı bu güne kadar bir çok ünlü güreşçi ve pehlivan yetiştiren Gölcük Mahallesi'nde eski güreşçilerin mahalle kahvesinde yaptıkları güreş muhabbeti gerçeğe dönüştü. Kahvehaneden 'kıspetini giyen çayırlığa gelsin' diye çağrı yapıldı. Çağrıya uyan 50 pehlivan kıspetini giyip ortaokul bahçesindeki çayırlık alanda bir araya geldi. Bayram tatili için mahallede olanlar, mahalle sakinleriyle birlikte pehlivanları izlemek için sandalyesi alıp çayırlığa gelince ortaya Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerini aratmayan görüntüler çıktı. Gölcük Mahallesinde yaşayan eski güreşçilerin arasında geçen diyalogun büyük bir etkinliğe dönüştüğünü anlatan Mahalle sakinlerinden Hasan Abay, "Mahallemiz güreşi çok sever bu güne kadar da bir çok pehlivan ve güreşçi yetiştirdik. Bayram tatili nedeniyle mahallemize Denizli'den ve çevre ilçelerden gelenler oldu. Mahalle kahvehanemizde otururken eski güreşçiler Salih Öz, Murat Güngör, Ömer Finikeli, Selçuk Sönmez ve Veli Eriş kispet giyse anıları hatıraları tazelese nasıl olur? diye bir muhabbet geçti. Birden kahvehaneden çıkanlar evlerine gidip kıspetlerini giyip geldi. Ortaokul bahçesindeki çayırlık alanda 50 ye yakın pehlivanın toplandığını görenlerde sandalyesini alıp çayıra geldi. Kırkpınar ı aratmayacak görüntüler ortaya çıktı. Davul zurna eşliğinde gerçekten çok renkli bir bayram geçirdik. Kahvehanede muhabbetten çıkan etkinlik gerçeğe dönüştü. Korona nedeniyle böyle etkinlikleri çok özlemişiz. Mahalle sakinlerimizde bu etkinliğin her yıl düzenlenmesini istediler" dedi. - DENİZLİ

Kahvehaneden çağrı yapıldı, kıspetini giyen çayıra koştu
Kahvehaneden çağrı yapıldı, kıspetini giyen çayıra koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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