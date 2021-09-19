Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucu tacirlerinin ikametlerinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edilen para ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan R.M. ve H.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
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