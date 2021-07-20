Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)
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Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)

Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Onikişubat ilçesinin Bulutoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangına, havadan da 4 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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Erdoğan: "(Maraş) Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor.
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