Kahramanmaraş'ta Gaz Zehirlenmesi
Kahramanmaraş'ta mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden baba Kilis'te defnedildi, eşi ve 4 çocuğunun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kahramanmaraş'ta mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden baba Kilis'te defnedildi, eşi ve 4 çocuğunun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Mahallesi'ndeki TOKİ sosyal konutlarında oturan Abdurrahman Dedeoğlu (47) ile ailesinden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde kapıyı açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiğinde baba Dedeoğlu'nun tüp gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne Elif (36) ile çocukları Sabri (10), Şükran (9), Aydın (8) ve 6 aylık Emine İlayda Dedeoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anne ve çocuklarının hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Hayatını kaybeden baba Dedeoğlu, memleketi Kilis'te toprağa verildi.