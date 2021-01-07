Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı
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Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

07.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:44
Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Doğu Çevreyolu Bulvarı üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark edenler, yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, işletmede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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