Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Durmuş, 155'i arayarak polislerden iki ekmek talep etti. Bölgeye yönlendirilen en yakın polis ekibi, aldıkları ekmeği Durmuş'a teslim etti.

Durmuş, yalnız yaşadığı için polisi arayarak ekmek istediğini belirterek "Polisin asıl amacının vatandaşa hizmet etmek, onları korumak ve onların sağlığı, hürriyeti için her türlü imkanları sunmaktır. Polisimiz şimdi de bizim için buradalar. Ekmeği nasıl istediğimi bile sordular kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Göllü Fakılar Mahallesi'nde ise yerleşim yerlerinin uzağında oturan 79 yaşındaki Mincan Bakır, ekmek ihtiyacını karşılamak için polis ekiplerinden yardım istedi. Bakır, kendisine ekmeği getiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Tarihi Taş Köprü etrafında mangal yapmak isteyenler polis tarafından anons yapılarak evlerine yönlendirildi.

Kaynak: AA