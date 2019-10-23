Kahin Tepe'de kazı çalışmaları gelecek yıl devam edecek

23.10.2019 14:38

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Kahin Tepe'de yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümü sona erdi.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Kahin Tepe mevkisinde geçen yıl başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Farklı üniversitelerden 19 öğrenci ile akademisyenlerin yer aldığı kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.

Ayengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışmalara geçen sene Başköy köyü yakınlarında baraj kurtarma kazısı olarak başladıklarını söyledi.

Bu yılki kazıların 2,5 ay sürdüğünü anlatan Ayengin, "Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar bulunan ilk Akeramik (seramiksiz) Neolitik Dönem'e ait alandaki kazılarımızın bu yılki bölümünü tamamladık. Alanın üstünü uygun bir şekilde kapatarak yaşanabilecek bozulmaların önüne geçmeye çalıştık." dedi.

Ayengin, kazıda önemli buluntulara ulaştıklarını ifade ederek, "Güzel bir kazı dönemi geçti. Kazılarda Akeramik Neolitik Dönem'e ait öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler bulundu. Ayrıca aynı döneme ait yuvarlak bir yapı bulduk. Bu önemli bir buluntuydu. Bu yapının özelliği bu dönemin yuvarlak plan veren tipik yapısı olmasıdır." diye konuştu.

Akeramik Neolitik Dönemi'nin en meşhur yerleşiminin Göbeklitepe olduğuna işaret eden Ayengin, Kahin Tepe'nin Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar bulunan en eski yerleşim yeri olduğuna işaret etti.

Kazılara Devlet Şu İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğünün de katkı verdiğini belirten Ayengin, gelecek sene daha önemli buluntular bulmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA