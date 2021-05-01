Kafa kafaya çarpışan otomobilden biri dereye uçtu
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Kafa kafaya çarpışan otomobilden biri dereye uçtu

Kafa kafaya çarpışan otomobilden biri dereye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerden birinin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerden birinin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Perşembe beldesi istikametinden Çaycuma istikametine hareket halindeyken Z.Ü. idaresindeki Honda marka 67 LS 453 plakalı aracı ile karşı istikametten gelmekte olan A.G. idaresindeki Fiat marka 06 FP 4822 plakalı araç ile OSB girişindeki kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden biri dereye uçarken kaza sonucu 2 sürücü yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri sürücülere ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak hastaneye kaldırılırken dereye düşen araç çekici ile çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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