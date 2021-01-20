Kadirli'de narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.
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Kadirli'de narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.

20.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:08
Kadirli'de narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince 11-19 Ocak tarihleri arasında ilçe genelinde yapılan uygulamada 30 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9 zanlı tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 zanlıya ise uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan adli işlem yapıldı.

Uygulamada 2 tabanca, 1 av tüfeği, 222 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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