Kadirli'de narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 11 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince 11-19 Ocak tarihleri arasında ilçe genelinde yapılan uygulamada 30 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9 zanlı tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14 zanlıya ise uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan adli işlem yapıldı.
Uygulamada 2 tabanca, 1 av tüfeği, 222 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat