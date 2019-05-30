Kadir Gecesi yapılacak ibadetler: Kadir Gecesi duası

2019 Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma akşamını 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, Kadir suresinde belirtildiği gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, inananlar tarafından azami şekilde değerlendirilmek isteniyor. Bu yüzden Kadir Gecesi duası nedir, Kadir Gecesi okunacak dua hangisidir aramaları yapılıyor. Kadir Gecesi yapılacak ibadetlerin başında gelen Kadir Gecesi duasına dair detaylar haberimizde.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Senede bir kere denk gelen, Kuran'da ayetlerle, Peygamber Efendimiz tarafında hadislerle hususi olarak üzerinde durulan Kadir Gecesi, mümkün olduğunda iyi değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Rahmetin sağnak sağnak üzerimize yağdığı, af kapılarının ardına kadar açıldığı ve duaların geri çevrilmediği Kadir Gecesi'nde başlıca yapılabilecek ibadetler şu şekildedir;

1- Dua Etmek

2- Kaza Ve Kadir Gecesi Namazı Kılmak

3- Kur'an-ı Kerîm Okumak

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Peygamber Efendimize Salat-u Selam Getirmek

6- Hamd Etmek Ve Şükür Halinde Bulunmak

7- Allah'ı Çokça Zikretmek

8- Sadaka Vermek

KADİR GECESİ DUASI

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde Peygamberimizi şöyle buyuruyor: "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

TEVBE İSTİĞFAR DUASI

Cenab-ı Allah, özellikle bazı gün ve gecelerde kullarının ettiği duaları geri çevirmemektedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde tevbe etmek, istiğfar etmek kuşkusuz daha önemlidir. Tevbe istiğfar nasıl yapılır detayları aşağıdaki ilgili haberde…