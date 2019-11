Kadına Yönelik Şiddete "Hayır"

25.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:22

İnegöl Belediyesi, 25 Kasım uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele gününde farklı bir etkinliğe imza attı. Belediye önünde oluşturulan stantta "Sessiz kalma suça ortak olma" sloganıyla "Şiddete Dur De" etkinliği gerçekleştirildi.

Başta belediye çalışanları olmak üzere etkinliği gören bayan ve erkek tüm vatandaşlar kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe destek verdi. Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara ve bazı meclis üyeleriyle AK Parti kadın kolları da etkinliğe katıldı.

"KADIN, TOPLUMU AYAKTA TUTANDIR"

Burada renkli boyalarla hazırlanan alana el izlerini basan bayanlara ankette yapıldı. Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara, şöyle konuştu: "Bugün uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele günü. Bu nedenle tüm Türkiye'de 81 ilde kadına yönelik şiddetle ilgili etkinlikler düzenleniyor. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bu etkinliklere destek olmak, şehrimizde de kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Toplumumuz içerisinde kadının yeri her zaman baş tacı olmalıdır. Çünkü kadın evde, işte her yerde derleyen, toplayan, toplumu ayakta tutandır. Yeri geldiğinde, en son örneğini 15 Temmuz gecesi gördüğümüz gibi cephede savaşandır."

299 KADIN ŞİDDETE MARUZ KALDI

"Ama üzülerek söylüyorum ki Türkiye'de son güncel verilere göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299'dur. Bu sayı maalesef her yıl artmaktadır. Biz kadına değer veren bir medeniyetin, Hayme Anaların torunlarıyız. Peygamber Efendimiz de veda hutbesinde 'Kadınlar Allah'ın sizlere emanetidir' buyurmuşlardır. Cahiliye dönemlerinde kız çocukları diri diri gömülürken, İslamiyet kadını en şerefli yere taşımıştır. Hatta peygamber efendimiz topluma örnek olmak için kız çocuklarını Mekke sokaklarında omuzlarında gezdirmiştir. Kurtuluş Savaşında etkin rol oynayan Şerife Bacılar, Nene Hatunlar yeri gelmiş vatan müdafaasında yer almış, yeri gelmiş Anadolu'nun bağrında medeniyet oluşması adına köklü bir kültür büyütmüş, dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in adı Cumhuriyet Tarihimize altın harflerle kazınmıştır."

"CANLIYA MERHAMET ETMEK İNSANLIĞIN GEREĞİDİR"

"Şiddet insani bir ölçü değildir ve hiçbir zaman olmamalıdır. Şiddet sadece fiziksel de değildir. Duygusal, ekonomik, aile içi şiddet gibi pek çok türü vardır. Öfke kontrol edilebilir. Öfke bir insanın hayatına son vermenin ve zarar vermenin haklı gerekçesi asla olamaz. Maalesef ülkemizde meydana gelen kadın cinayetlerinin haksız yere, zalimce bir insanın bir insanın hayatına son vermekle beraber toplumun aile yapısına da zarar verdiğini, yaşanan olaylardan çocukların ve ailelerin büyük travmalar yaşadığını hepimiz üzülerek görüyoruz. Canlıya merhamet etmek insanlığın gereğidir. Şiddet, sevgisizlik ve merhametsizlikten meydana geliyor. Bu nedenle kadın-erkek hepimiz inancımızın da gerektirdiği gibi toplumsal bir bilinç de oluşturarak şiddetin her türlüsüne hayır demeliyiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve aileyi ayakta tutan kadınların bundan ne kadar büyük hasar gördüğünü aklımızdan çıkarmamalıyız. İnegöl Belediyesi olarak tertip ettiğimiz bu etkinliğin yanında ayrıca bir ankette düzenledik. Kadına yönelik şiddetle ilgili bu anketimizde hem bilgilendirme yapacağız hem de toplumun içerisinde yaşanan olayların küçük de olsa analizini sağlamış olacağız. Acil durumlarda aranması gereken 183 sosyal destek hattının bilinmesi gerektiği, sadece kadınların değil toplumun her bireyinin bu konuda duyarlı olması gerektiğini unutmayalım. Rahmetli Neşet Ertaş ne güzel söylemiş; 'Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu.' Hepimiz bir kadının, bir annenin evladıyız. Onlar bizim varlık sebebimiz. Bu etkinliğimizin farkındalık oluşturmasını, şiddetin her türlüsünü, özellikle de kadına yönelik şiddetin son bulmasını diliyorum."

Kaynak: Bültenler