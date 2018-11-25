Kadına Yönelik Şiddete 'Dur' Demek İçin Yürüdüler

Niğde'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Niğde'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla İmam Hatip Meydanı'nda bir araya gelen grup, ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıyarak Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ile KADEM Niğde Temsilcileri katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Müdürü Şule Türkel, burada yaptığı açıklamada, "Bugünün amacı, dünya üzerinde yaşayan bütün kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldıkları her türlü şiddetin önlenmesini sağlayıp, insan haklarına yakışır bir biçimde yaşamaları, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kalkması, eşitlik ve adaletin tesisi için önemli bir farkındalık oluşturulmasını sağlamaktır" dedi.

Açıklamanın ardından kadınlara karanfil verildi. - NİĞDE