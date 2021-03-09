- Kadın sürücülerin ceza korkusu çiçekle son buldu

- Kadın sürücülerin ceza korkusu çiçekle son buldu

OSMANİYE - Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla ilçenin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı. Özellikle kadın sürücülerin durdurulduğu uygulamalarda ceza yeme düşüncesine kapılan kadınlar polis ekiplerinin elinde ceza makbuzu yerine çiçek görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sürücülere ve yanında yolcu olarak bulunan kadınlara çiçeklerini takdim eden polis ekipleri, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar ise, duydukları memnuniyeti dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan ekipler çevredeki kadınların da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH