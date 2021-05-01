Kadın işçiler 1 Mayıs"ı tarlada çilek toplayarak geçirdi
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Kadın işçiler 1 Mayıs"ı tarlada çilek toplayarak geçirdi

İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - Haberler | Güncel

- Kadın işçiler 1 Mayıs"ı tarlada çilek toplayarak geçirdi Mersin'in Silifke İlçesinde kadınlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde tarlada çilek topladı.

- Kadın işçiler 1 Mayıs"ı tarlada çilek toplayarak geçirdi

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde kadınlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde tarlada çilek topladı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 17 Mayıs'a kadar devem edecek olan tam kapanmada Silifke ilçesinde çilek hasadının başlamasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen tarım işçileri, 1 Mayıs'a tarlada girdi. Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Silifke'de hasadın yoğunlaşmasıyla tam kapanmada bile çalıştıklarını belirten Hülya Tol, "Bizim hayatımızda şartlar zor. Bizler tarım işçisi çocukları olarak dünyaya geldik. Her yıl 1 Mayıs'ta tarlada oluruz. Sabah 5'de kalkar, öğlen iş bırakırız. 1 Mayıs'ın işçi bayramı olduğunu bile çoğu zaman hatırlamayız" dedi.

"1 Mayıs gelmiş kimsenin dikkatinde değil" diyen Tarım işçilerinden Saniye Kutlu, günün ilk ışıklarından güneşin batışına kadar çalıştıklarını belirterek, "1 Mayıs gelmiş kimsenin dikkatinde değil. Çalışmaktan bayram görmüyoruz. Hiç 1 Mayıslarda eğlenme zamanımız olmadı. Hayatımız çilekle uğraşmaktan ve hep tarlada çalışmakla geçiyor" diye konuştu.

Kadın işçiler 1 Mayıs'ı tarlada çilek toplayarak geçirdi
Kadın işçiler 1 Mayıs'ı tarlada çilek toplayarak geçirdi
Kadın işçiler 1 Mayıs'ı tarlada çilek toplayarak geçirdi
Kadın işçiler 1 Mayıs'ı tarlada çilek toplayarak geçirdi
Kadın işçiler 1 Mayıs'ı tarlada çilek toplayarak geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ

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