Kadıköy'deki seçim usulsüzlüklerine ilişkin 19 kişinin yargılanmasına başlandı

18.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:42

31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy 'de usulsüzlük yaptıkları iddiası ile sandık başkanları ve görevlilerinin aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında, "Görevi ihmal" suçundan açılan davaya başlandı. Şüpheliler, yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklerin seçim sonuçlarını etkilemediğini, bu usulsüzlüklerin bilerek değil sehven ile yapıldığını savunarak, suç kastıyla hareket etmediklerini söylediler.

31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy'de 4 sandıkta 16 adet oy pusulasının kaybolması, 50 adet AK Parti oyunun da Demokrat Partiye yazılması nedeniyle sandık başkanlarının da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. İstanbul 54 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan 16 sanık ile müşteki Abdullah Yılmaz ve tarafların avukatları katıldı. Kimlik tespitlerinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

'YOĞUNLUKTAN DOLAYI MADDİ HATA YAPMIŞIZ'

Usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 1045 numaralı sandığın başkanı Ü.A., usulsüzlüğe konu 5 oyluk hatanın sehven yapıldığını öne sürdü. Sandık görevlileri olarak kendilerini iki kez yazdıkları için bu hatanın oluştuğunu söyleyen Ü.A., "Bu bir maddi hatadır. Bizim herhangi bir suç kastımız yoktur. Yoğunluktan dolayı maddi hatayı yapmışız" dedi. Ü.A., beraatine karar verilmesini istedi.

Aynı sandıkta görevli B.Ö., seçimden sonra usulsüzlük iddiası ile savcılık tarafından çağrıldığını belirterek, "Herhangi bir usulsüzlük yapmadık. 5 oyun yanlışlıkla iki kez sayıldığını soruşturma başlatıldıktan ve durum bana anlatıldıktan sonra öğrendim. Deneyimsizlik, seçim atmosferinin bakısı ve yorgunlukla 5 oy sehven eklenmiştir" dedi. B.Ö., suçlamaları kabul etmediğini ve beraatine karar verilmesini istediğini söyledi.

Aynı sandıkta görev yapan diğer sanıklar Z.T., P.A., N.I.'da kendilerine yöneltilen suçlamaların sehven yapılan bir hatadan kaynaklandığını, seçim sonucunu etkilemediğini belirterek beraatlerine karar verilmesini istediler.

9 oy pusulasının kaybolduğu 3329 numaralı sandık başkanı O.K., usulüne uygun bir işlem yaptıklarını söyledi. Tuttukları tutanakların da doğru olduğunu söyleyen O.K., "Biz teslimi yaptıktan sonra İlçe Seçim Kurulu'ndaki aşamayı bilmiyoruz. Bizim sayım ve tutanaklarımızda hiçbir tutarsızlık yoktu. Bizim işlemlerimiz usulüne uygundu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Aynı sandıkta görevli S.S., Ö.A. da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini istediler.

2 oyun kaybolduğu iddia edilen 1041 numaralı sandıkta görev yapan M.D., daha önce de seçimlerde görev yaptığını söyledi. M.D., seçimin usulüne uygun yapıldığını savunarak, "Hiç kimsenin sayıma itirazı olmadı. Biz sayımı yaptıktan sonra başkanımız kolluk görevlileri ile birlikte oyları götürdü. Bu ana kadar hiçbir aksilik, yanlışlık veya usulsüzlük olmadı. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

OYLARIN NEREDE KAYBOLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Aynı sandıkta görevli S.A. da "Bizim işlemlerimizde usulsüzlük yoktu. Bizden sonraki aşamada ne olduğunu bilmiyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Sanık Ö.Ö.'de 2 oy pusulasının nasıl kaybolduğunu bilmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

AK Parti'nin 50 oyunun Demokrat Partiye yazıldığı 2073 numaralı sandık Başkanı tutuksuz sanık Y.T., "Seçim günü seçim bittikten sonra sayımımızı yaptık ve tutanaklarımızı usulüne uygun şekilde tuttuk. 5-6 tutanaktan bir tanesi sehven kaydırılarak yazılmış. Bu bir maddi hatadır ve bu hata daha sonra İlçe Seçim Kurulu tarafından düzeltilmiştir. Suç kastım yoktum, beraatime karar verilsin" dedi.

'ÜZGÜN OLDUĞUM ŞEY ADALET SİSTEMİNİN BUNUNLA MEŞGUL OLMASIDIR'

Y.T., "Üzgün olduğum şey adalet sisteminin bununla meşgul olmasıdır. Çünkü 2. gün İlçe Seçim Kurulu bu maddi hatayı düzeltmiştir. Kaldı ki seçimin 2 ana unsurundan biri olan partinin sıfır oy alması mümkün olmadığından bu anlamda da tutanaktaki hatanın maddi hata olduğu aşikardır" dedi.

AK PARTİNİN OYUNU SEHVEN DP'YE YAZAN GÖREVLİ AK PARTİ ÜYESİ

2073 numara sandıkta görev yaptığını söyleyen M.T., iddianameye konu olaya ilişkin tutanağı kendisinin tuttuğunu ve AK Parti üyesi olduğunu belirterek, "Yorgunluğun etkisi ile sehven kaydırma yaparak doldurmuştum. Diğer arkadaşlarım da imzalamışlar. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiyim. İkince seçimde de beni tekrar göreve çağırdılar. Ayrıca partim benimle ilgili şikayetini de geri çektiğini bana bildirmişti. Seçim sonuçlarını değiştirecek herhangi bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Herhangi bir kasıt ve ihmal yoktur. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da yöneltilen suçlamaların sehven yapılan hatalar olduğunu belirterek beraatlerine karar verilmesini istediler.

Müşteki Abdullah Yılmaz, iddianamede yöneltilen suçlamalar doğrultusunda tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihli yerel seçimlerde Kadıköy'de 4 sandıkta usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor. Yapılan usulsüzlükler nedeniyle 16 adet oy pusulasının kaybolduğu, AK Parti'nin 50 oyunun da Demokrat Parti'ye yazıldığı savunulan iddianamede, bu 4 sandıkta görevli sandık başkanları ve üyelerinden oluşan 19 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede şüpheliler için, "Görevi ihmal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul