' Kadavra üzerinden yeterli eğitim veremiyoruz'

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, kadavra bağışı yeterli olmadığı için yeteri kadar öğrenciye kadavra üzerinden eğitim veremediklerini söyledi. Tekdemir, kadavraları yurt dışından getirmek zorunda kaldıklarını ve bunun kolay bir yol olmadığını belirterek, "Bizim için en geçerli yol kadavra teminini kendi iç dünyamızdan, yani halkımızdan bağış olarak almamız" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, tıp fakültelerinde anatomi eğitiminin çok önemli olduğunu, bunun da kadavralar üzerinde yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Tekdemir, yeterli kadavra bağışı olmadığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda fetvalarına rağmen genelde vatandaşımızın bu konudaki istekleri çok sıcak olmuyor. Bağışları istediğimiz gibi alamıyoruz. Aktif bir dönüş olmuyor. Zaman içinde özellikle bu konular anlatıldıkça, duyarlılığın da artmasıyla dönem dönem kadavra bağışını kendi içimizden çok az sayıda da olsa halledebiliyoruz. Ancak çoğu zaman ihtiyacımız bunun çok ötesinde olduğu için kadavramız yeterli olmuyor. Böyle olunca yeteri kadar öğrenciye kadavra üzerinden eğitim veremiyoruz. Bunu çoğu zaman yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. O da bizim çok kolay becerebildiğimiz bir yol değil; çünkü hem işin bir finansman boyutu var hem nakliye boyutu var, dolayısıyla bunları aşmak biraz zaman istiyor. Bizim için en geçerli yol kadavra teminini kendi iç dünyamızdan, yani halkınızdan kadavra bağışı olarak almamız" diye konuştu.

Kadavra bağışı yapmak isteyenlerin herhangi bir tıp fakültesine müracaat etmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Tekdemir, "Bulundukları ilde herhangi bir tıp fakültesine müracaat edebilirler. Bizim anatomi derneğinizin web sayfasından müracaatlarını yapabilirler. Bizlere müracaat etmeleri halinde telefonla bile biz onların bağışlarını alabiliriz. Bizzat kendilerine giderek açıklamalar yapabiliriz. Tereddütleri varsa ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.