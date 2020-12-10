ESKİŞEHİR - Kaçak kazıda çıkan kavgada arkadaşlarının ölümüne neden olan 2 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de kaçak kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 1'i kadın 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde izinsiz kazı yaptıkları sırada Ömer K'nin yaralanması ve Mehmet S'nin darbedilerek öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler Murat K, Sevinç E, Servet K, Kaan K. ile Bekki K. "Kasten adam öldürme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet, suç delilerini yok etmek ve gizlemek" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Kaan K. ile Bekki K. savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Murat K, Sevinç E. ile Servet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde dün izinsiz kazı yapan 7 arkadaş karşılarına çıkan kayayı parçalamak istedikleri sırada meydana gelen patlamada Ömer K. yaralanmış, bunun üzerine kardeşleri Kaan K. ile Bekki K. patlamaya neden olduğu iddiasıyla Mehmet S'yi darbetmişti.

Darbedilen Mehmet S. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Ömer K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde ve kullanılan araçlarda yapılan detaylı aramada, patlama işleminde kullanılan yaklaşık 500 gram amonyum nitratlı gübre, akü ve ara kablosu, altın arama dedektörü, tablet bilgisayar, portatif calaskar, halat, çekiç, levye, kazma ve küreği ele geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar