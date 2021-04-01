Kaçak balık avlayana bin 90 TL ceza
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Kaçak balık avlayana bin 90 TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak balık avlayana bin 90 TL ceza

Malatya'da kaçak balık avlayan iki kişi yakalanırken, şahıslara bin 90'ar TL para cezası kesildiEdinilen bilgiye göre olay, Arapgir İlçesi Sinikli Mahallesi'nde meydana geldi.

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Malatya'da kaçak balık avlayan iki kişi yakalanırken, şahıslara bin 90'ar TL para cezası kesildi

Edinilen bilgiye göre olay, Arapgir İlçesi Sinikli Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma tarafından alınan ihbar üzerine yapılan denetimde M. A. ve B.G isimli şahısların çay geçen tesis yakınında kaçak balık avladıkları tespit edildi.

Kaçak balık avlayan 2 şahıs hakkında her birine bin 90 TL idari para cezası uygulandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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