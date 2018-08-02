Kaçak Avcılar, Yaban Kuşlarına Sesli Tuzak Kuruyor

Kırklareli'nde, kaçak avlanan şahıslara ait ses sistemi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nde yasak av samanında avlanan şahısların tespiti için gece gündüz arazi çalışması yapan Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaban kuşlarını avlamak için kurulan akü, elektronik ses düzeneği ve kafes ele geçirdi. Usulsüz av yapan herhangi bir şahsa rastlanmadı.

Av ve yaban hayatını korumak, devamlılığını sağlamak amacıyla avcıların sık sık kontrol edildiğini ifade eden Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yasak avcılık yapan şahıslara idari para cezası verilerek, avdan men edildiğini belirtti. - KIRKLARELİ