Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi
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Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi

Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te gümrük kaçağı 620 bin makaron ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te gümrük kaçağı 620 bin makaron ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esentepe Mahallesinde gümrük kaçağı makaron sattığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 620 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. ve M.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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